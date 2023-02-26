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Агафия Никифорова

Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.01.1856

Дата смерти

13.06.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1856

Отец: Никифор Семёнов

Мать: Стефанида Стефанова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Ефимов

Рождение ребёнка
01.08.1881

Сын: Василий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Устиния Семёнова

Отец ребёнка: Семён Ефимов

Рождение ребёнка
21.01.1884

Сын: Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
13.06.1886
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

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