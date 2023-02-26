Агафия Никифорова
Место рождения
Дата рождения28.01.1856
Дата смерти13.06.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1856
Отец: Никифор Семёнов
Мать: Стефанида Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Ефимов
Рождение ребёнка
01.08.1881
Сын: Василий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Ефимов
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Устиния Семёнова
Отец ребёнка: Семён Ефимов
Рождение ребёнка
21.01.1884
Сын: Григорий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Ефимов
Смерть
13.06.1886