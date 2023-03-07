Стефанида Стефанова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти27.12.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Стефан Григорьев
Мать: Татьяна (Трофимова)
Бракосочетание
1848
Муж: Никифор Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1852
Дочь: Дария Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
Рождение ребёнка
28.01.1856
Дочь: Агафия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
Рождение ребёнка
?.10.1858
Сын: Дмитрий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
Рождение ребёнка
29.11.1860
Сын: Николай Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Ирина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Семёнов
Смерть
27.12.1886