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Стефанида Стефанова

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

27.12.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Стефан Григорьев

Мать: Татьяна (Трофимова)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1848

Муж: Никифор Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.03.1852

Дочь: Дария Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1856

Дочь: Агафия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.10.1858

Сын: Дмитрий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

Рождение ребёнка
29.11.1860

Сын: Николай Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ирина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Семёнов

Смерть
27.12.1886
Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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