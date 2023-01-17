Стефан Григорьев
Место рождения
Дата рождения13.11.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Григорий Кодратов
Мать: Агафия Тимофеева
Сын: Самуил (Иванов)
Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)
Сын: Антоний Стефанов
Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)
Дочь: Ульяния Стефанова
Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)
Сын: Яков Стефанов
Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)
Дочь: Анисия Стефанова
Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)
Дочь: Стефанида Стефанова
Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)
Сын: Павел Стефанов
Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)
Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)
Сын: Никифор Стефанов
Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)
Сын: Аким Стефанов
Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)
Дочь: Феодосия Стефанова
Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)
Дочь: Ефросиния Стефанова
Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)
Сын: Фока Стефанов
Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)