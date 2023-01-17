Стефан Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Григорьев

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.11.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1793

Отец: Григорий Кодратов

Мать: Агафия Тимофеева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1798

Сын: Самуил (Иванов)

Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Антоний Стефанов

Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ульяния Стефанова

Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Яков Стефанов

Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)

Рождение ребёнка
24.12.1824

Дочь: Анисия Стефанова

Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Стефанида Стефанова

Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Павел Стефанов

Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)

Рождение ребёнка
21.09.1834

Сын: Евмений (Мина) Стефанов

Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Никифор Стефанов

Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Аким Стефанов

Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.06.1837

Дочь: Феодосия Стефанова

Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)

Рождение ребёнка
25.06.1838

Дочь: Ефросиния Стефанова

Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1840

Сын: Фока Стефанов

Мать ребёнка: Татьяна (Трофимова)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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