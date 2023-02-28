Антоний Стефанов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти14.10.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Стефан Григорьев
Мать: Татьяна (Трофимова)
Рождение ребёнка
20.02.1844
Мать ребёнка: Дария Тарасова
Бракосочетание
28.04.1846
Жена: Мария Демидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
14.10.1871