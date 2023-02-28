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Антоний Стефанов

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

14.10.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Стефан Григорьев

Мать: Татьяна (Трофимова)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1844

Сын: Карп (Поликарп) Антонов

Мать ребёнка: Дария Тарасова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.04.1846

Жена: Мария Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
14.10.1871
Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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