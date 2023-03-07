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Ульяния Стефанова

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

02.07.1857

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Стефан Григорьев

Мать: Татьяна (Трофимова)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.05.1838

Муж: Трофим Артемов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.09.1839

Сын: Сазонт Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Артемов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1840

Сын: Прохор Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Артемов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1843

Дочь: Васса Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Артемов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1847

Дочь: Домника Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Артемов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1852

Дочь: Дария Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Артемов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
02.07.1857
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