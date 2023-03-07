Ульяния Стефанова
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти02.07.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Стефан Григорьев
Мать: Татьяна (Трофимова)
Бракосочетание
24.05.1838
Муж: Трофим Артемов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.09.1839
Сын: Сазонт Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Артемов
Рождение ребёнка
28.07.1840
Сын: Прохор Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Артемов
Рождение ребёнка
16.08.1843
Дочь: Васса Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Артемов
Рождение ребёнка
05.01.1847
Дочь: Домника Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Артемов
Рождение ребёнка
27.02.1852
Дочь: Дария Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Артемов
Смерть
02.07.1857