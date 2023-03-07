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Трофим Артемов

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

14.04.1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.05.1838

Жена: Ульяния Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.09.1839

Сын: Сазонт Трофимов

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1840

Сын: Прохор Трофимов

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1843

Дочь: Васса Трофимова

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1847

Дочь: Домника Трофимова

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1852

Дочь: Дария Трофимова

Мать ребёнка: Ульяния Стефанова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
14.04.1852
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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