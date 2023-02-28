Григорий Кодратов
Место рождения
Дата рождения23.01.1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1775
Отец: Кодратий Акимов
Мать: Параскева Федосова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Алексей Григорьев
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Рождение ребёнка
13.11.1793
Сын: Стефан Григорьев
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Рождение ребёнка
23.09.1802
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Корнилий Григорьев
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Тимофеева
Смерть
Неизвестно