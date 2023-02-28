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Григорий Кодратов

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.01.1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1775

Отец: Кодратий Акимов

Мать: Параскева Федосова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Алексей Григорьев

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1793

Сын: Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Рождение ребёнка
23.09.1802

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Корнилий Григорьев

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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