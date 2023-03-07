Анисия Стефанова
Место рождения
Дата рождения24.12.1824
Дата смерти19.11.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1824
Отец: Стефан Григорьев
Мать: Татьяна (Трофимова)
Бракосочетание
15.05.1844
Муж: Сергей Кодратов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1845
Сын: Макарий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Кодратов
Рождение ребёнка
14.03.1847
Сын: Алексей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Кодратов
Рождение ребёнка
11.06.1849
Отец ребёнка: Сергей Кодратов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Параскева Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Кодратов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Никита Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Кодратов
Рождение ребёнка
14.08.1854
Дочь: Васса Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Кодратов
д.Титы
Рождение ребёнка
14.11.1856
Сын: Михаил Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Кодратов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ирина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Кодратов
Рождение ребёнка
13.09.1860
Сын: Трофим Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Кодратов
Смерть
19.11.1884