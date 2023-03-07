Анисия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Стефанова

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.12.1824

Дата смерти

19.11.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1824

Отец: Стефан Григорьев

Мать: Татьяна (Трофимова)

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.05.1844

Муж: Сергей Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1845

Сын: Макарий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Кодратов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1847

Сын: Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Кодратов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1849

Сын: Кондрашев Пётр Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Кодратов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Параскева Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Кодратов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Никита Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Кодратов

Рождение ребёнка
14.08.1854

Дочь: Васса Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Кодратов

д.Титы
Рождение ребёнка
14.11.1856

Сын: Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Кодратов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Кодратов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1860

Сын: Трофим Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Кодратов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.11.1884
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
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