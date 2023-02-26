Никита Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти30.12.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Сергей Кодратов
Мать: Анисия Стефанова
Бракосочетание
05.05.1874
Жена: Мария Меркуриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
30.12.1903
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд