Никита Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

30.12.1903

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1824 г.р.

Жена

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Сергей Кодратов

Мать: Анисия Стефанова

Бракосочетание
05.05.1874

Жена: Мария Меркуриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
30.12.1903
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
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