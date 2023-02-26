Мария Меркуриева
Место рожденияд.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Меркурий Стефанов
Мать: Матрона Васильева
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.05.1874
Муж: Никита Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно