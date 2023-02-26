Мария Меркуриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Меркуриева

Место рождения

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

1829 г.р.

Муж

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Меркурий Стефанов

Мать: Матрона Васильева

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.05.1874

Муж: Никита Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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