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Меркурий Стефанов

Место рождения

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

27.12.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Лепёшкин Стефан Яковлев

Мать: Лепёшкина Акилина Петрова

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1847

Жена: Матрона Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1852

Дочь: Агафия Меркуриева

Мать ребёнка: Матрона Васильева

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мария Меркуриева

Мать ребёнка: Матрона Васильева

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Стефан Меркуриев

Мать ребёнка: Матрона Васильева

Смерть
27.12.1899
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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