Меркурий Стефанов
Место рожденияд.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти27.12.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Лепёшкин Стефан Яковлев
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1847
Жена: Матрона Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1852
Дочь: Агафия Меркуриева
Мать ребёнка: Матрона Васильева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мария Меркуриева
Мать ребёнка: Матрона Васильева
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Стефан Меркуриев
Мать ребёнка: Матрона Васильева
Смерть
27.12.1899
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.