Матрона Васильева
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1847
Муж: Меркурий Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1852
Дочь: Агафия Меркуриева
Отец ребёнка: Меркурий Стефанов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Мария Меркуриева
Отец ребёнка: Меркурий Стефанов
д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Стефан Меркуриев
Отец ребёнка: Меркурий Стефанов
Смерть
Неизвестно