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Матрона Васильева

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
1847

Муж: Меркурий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1852

Дочь: Агафия Меркуриева

Отец ребёнка: Меркурий Стефанов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мария Меркуриева

Отец ребёнка: Меркурий Стефанов

д.Лепёшки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Стефан Меркуриев

Отец ребёнка: Меркурий Стефанов

Смерть
Неизвестно
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