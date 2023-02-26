Агафия Меркуриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Меркуриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Меркурий Стефанов

Мать: Матрона Васильева

Рождение ребёнка
24.07.1871

Дочь: Евпраксия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1873

Сын: Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1876

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Стефан Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1890

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1891

Сын: Василий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Архипов

Смерть
Неизвестно
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