Агафия Меркуриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Меркурий Стефанов
Мать: Матрона Васильева
Рождение ребёнка
24.07.1871
Дочь: Евпраксия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Архипов
Рождение ребёнка
31.10.1873
Сын: Михаил Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Архипов
Рождение ребёнка
21.01.1876
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Стефан Архипов
Рождение ребёнка
21.06.1890
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Архипов
Рождение ребёнка
31.12.1891
Сын: Василий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Архипов
Смерть
Неизвестно