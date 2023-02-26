Стефан Архипов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.07.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1850
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1871
Дочь: Евпраксия Стефанова
Мать ребёнка: Агафия Меркуриева
Рождение ребёнка
31.10.1873
Сын: Михаил Стефанов
Мать ребёнка: Агафия Меркуриева
Рождение ребёнка
21.01.1876
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Агафия Меркуриева
Рождение ребёнка
21.06.1890
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Агафия Меркуриева
Рождение ребёнка
31.12.1891
Сын: Василий Стефанов
Мать ребёнка: Агафия Меркуриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Меркуриева
Смерть
Неизвестно