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Стефан Архипов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.07.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1850

Отец: Коноводов Архип Сафронов

Мать: Коноводова Харитина Герасимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1871

Дочь: Евпраксия Стефанова

Мать ребёнка: Агафия Меркуриева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1873

Сын: Михаил Стефанов

Мать ребёнка: Агафия Меркуриева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1876

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Агафия Меркуриева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1890

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: Агафия Меркуриева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1891

Сын: Василий Стефанов

Мать ребёнка: Агафия Меркуриева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Меркуриева

Смерть
Неизвестно
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