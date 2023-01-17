Коноводова Харитина Герасимова
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Кулевич Герасим Тимофеев
Мать: Харитина Андреева
Бракосочетание
07.10.1834
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Коноводов Архип Сафронов
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1838
Дочь: Акилина Архипова
Отец ребёнка: Коноводов Архип Сафронов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1840
Отец ребёнка: Коноводов Архип Сафронов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1842
Дочь: Мария Архипова
Отец ребёнка: Коноводов Архип Сафронов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1844
Сын: Авраамий Архипов
Отец ребёнка: Коноводов Архип Сафронов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1847
Дочь: Марфа Архипова
Отец ребёнка: Коноводов Архип Сафронов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1850
Сын: Стефан Архипов
Отец ребёнка: Коноводов Архип Сафронов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно