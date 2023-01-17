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Коноводова Харитина Герасимова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Кулевич Герасим Тимофеев

Мать: Харитина Андреева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.10.1834

Муж: Коноводов Архип Сафронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Коноводов Иван Архипов

Отец ребёнка: Коноводов Архип Сафронов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1838

Дочь: Акилина Архипова

Отец ребёнка: Коноводов Архип Сафронов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1840

Сын: Коноводов Платон Архипов

Отец ребёнка: Коноводов Архип Сафронов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1842

Дочь: Мария Архипова

Отец ребёнка: Коноводов Архип Сафронов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1844

Сын: Авраамий Архипов

Отец ребёнка: Коноводов Архип Сафронов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1847

Дочь: Марфа Архипова

Отец ребёнка: Коноводов Архип Сафронов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1850

Сын: Стефан Архипов

Отец ребёнка: Коноводов Архип Сафронов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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