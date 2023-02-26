Коноводов Платон Архипов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.11.1840
Дата смерти01.11.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Коноводов Евдоким Платонов
Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова
Сын: Коноводов Исидор Платонов
Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова
Дочь: Белянинова Дария Платонова
Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова
Сын: Коноводов Ермолай Платонов
Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова
Дочь: Анна Платонова
Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова
Дочь: Фёкла Платонова
Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова
Сын: Михаил Платонов
Мать ребёнка: Марина Яковлева
Дочь: Александра Платонова
Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова
Сын: Георгий Платонов
Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова
Сын: Леонтий Платонов
Мать ребёнка: Марина Яковлева
Сын: Стефан Платонов
Мать ребёнка: Марина Яковлева
Сын: Стефан Платонов
Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова
Дочь: Екатерина Платонова
Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова
Дочь: Агрипина Платонова
Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова
Сын: Коноводов Дмитрий Платонов
Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова
Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова
Жена: Марина Яковлева