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Коноводов Платон Архипов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.11.1840

Дата смерти

01.11.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1840

Отец: Коноводов Архип Сафронов

Мать: Коноводова Харитина Герасимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1859

Жена: Коноводова Матрона Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.07.1860

Сын: Коноводов Евдоким Платонов

Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1864

Сын: Коноводов Исидор Платонов

Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1864

Жена: Коноводова Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Белянинова Дария Платонова

Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1871

Сын: Коноводов Ермолай Платонов

Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1873

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1874

Дочь: Анна Платонова

Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1874

Дочь: Фёкла Платонова

Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1875

Сын: Михаил Платонов

Мать ребёнка: Марина Яковлева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Александра Платонова

Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Георгий Платонов

Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова

Рождение ребёнка
07.03.1881

Сын: Леонтий Платонов

Мать ребёнка: Марина Яковлева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1882

Сын: Стефан Платонов

Мать ребёнка: Марина Яковлева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Стефан Платонов

Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова

Рождение ребёнка
17.11.1884

Дочь: Екатерина Платонова

Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1886

Дочь: Агрипина Платонова

Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1888

Сын: Коноводов Дмитрий Платонов

Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1888

Сын: Коноводов Яков Платонов

Мать ребёнка: Коноводова Матрона Егорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Яковлева

Смерть
01.11.1888
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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