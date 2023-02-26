Коноводов Евдоким Платонов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
23.07.1860
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1878
Жена: Коноводова Васса Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1880
Сын: Коноводов Никифор Евдокимов
Мать ребёнка: Коноводова Васса Петрова
Рождение ребёнка
26.02.1882
Дочь: Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Коноводова Васса Петрова
Рождение ребёнка
04.09.1885
Сын: Коноводов Иосиф Евдокимов
Мать ребёнка: Коноводова Васса Петрова
Рождение ребёнка
19.10.1887
Дочь: Параскева Евдокимова
Мать ребёнка: Коноводова Васса Петрова
Рождение ребёнка
31.05.1892
Мать ребёнка: Коноводова Васса Петрова
Рождение ребёнка
01.10.1895
Дочь: Пелагея Евдокимова
Мать ребёнка: Коноводова Васса Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коноводова Васса Петрова
Смерть
Неизвестно