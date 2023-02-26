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Коноводов Евдоким Платонов

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1860

Отец: Коноводов Платон Архипов

Мать: Коноводова Матрона Егорова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1878

Жена: Коноводова Васса Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1880

Сын: Коноводов Никифор Евдокимов

Мать ребёнка: Коноводова Васса Петрова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.02.1882

Дочь: Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Коноводова Васса Петрова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1885

Сын: Коноводов Иосиф Евдокимов

Мать ребёнка: Коноводова Васса Петрова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1887

Дочь: Параскева Евдокимова

Мать ребёнка: Коноводова Васса Петрова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1892

Сын: Коноводов Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Коноводова Васса Петрова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1895

Дочь: Пелагея Евдокимова

Мать ребёнка: Коноводова Васса Петрова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноводова Васса Петрова

Смерть
Неизвестно
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