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Коноводова Матрона Егорова

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.11.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1840

Отец: Овсянкин Егор Фёдоров

Мать: Мария (Федотова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1859

Муж: Коноводов Платон Архипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.07.1860

Сын: Коноводов Евдоким Платонов

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1864

Сын: Коноводов Исидор Платонов

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Белянинова Дария Платонова

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1871

Сын: Коноводов Ермолай Платонов

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1873

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1874

Дочь: Анна Платонова

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1874

Дочь: Фёкла Платонова

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Александра Платонова

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Георгий Платонов

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Рождение ребёнка
1882

Сын: Стефан Платонов

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Рождение ребёнка
17.11.1884

Дочь: Екатерина Платонова

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1886

Дочь: Агрипина Платонова

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1888

Сын: Коноводов Дмитрий Платонов

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.10.1888

Сын: Коноводов Яков Платонов

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно