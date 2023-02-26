Коноводова Матрона Егорова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.11.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Овсянкин Егор Фёдоров
Мать: Мария (Федотова)
Сын: Коноводов Евдоким Платонов
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Сын: Коноводов Исидор Платонов
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Дочь: Белянинова Дария Платонова
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Сын: Коноводов Ермолай Платонов
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Дочь: Анна Платонова
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Дочь: Фёкла Платонова
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Дочь: Александра Платонова
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Сын: Георгий Платонов
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Сын: Стефан Платонов
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Дочь: Екатерина Платонова
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Дочь: Агрипина Платонова
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Сын: Коноводов Дмитрий Платонов
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов