(Коноводова) Анна Платонова
Место рождения
Дата рождения20.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
28.06.1893
Дочь: Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
07.11.1894
Сын: Александр Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
01.03.1896
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
28.02.1898
Дочь: Екатерина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
22.10.1899
Сын: Яков Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Федосий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Смерть
Неизвестно