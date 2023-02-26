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(Коноводова) Анна Платонова

Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1874

Отец: Коноводов Платон Архипов

Мать: Коноводова Матрона Егорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Михайлов

Рождение ребёнка
28.06.1893

Дочь: Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1894

Сын: Александр Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1896

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1898

Дочь: Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1899

Сын: Яков Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Федосий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Смерть
Неизвестно

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