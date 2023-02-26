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Никифор Михайлов

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.03.1873

Дата смерти

31.10.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1873

Отец: Михаил Власов

Мать: Васса Григорьева

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Коноводова) Анна Платонова

Рождение ребёнка
28.06.1893

Дочь: Марфа Никифорова

Мать ребёнка: (Коноводова) Анна Платонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1894

Сын: Александр Никифоров

Мать ребёнка: (Коноводова) Анна Платонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1896

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: (Коноводова) Анна Платонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1898

Дочь: Екатерина Никифорова

Мать ребёнка: (Коноводова) Анна Платонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1899

Сын: Яков Никифоров

Мать ребёнка: (Коноводова) Анна Платонова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Федосий Никифоров

Мать ребёнка: (Коноводова) Анна Платонова

Смерть
31.10.1900
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от излишего употребления спиртных напитков

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