Никифор Михайлов
Место рождения
Дата рождения10.03.1873
Дата смерти31.10.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1873
Отец: Михаил Власов
Мать: Васса Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1893
Дочь: Марфа Никифорова
Мать ребёнка: (Коноводова) Анна Платонова
Рождение ребёнка
07.11.1894
Сын: Александр Никифоров
Мать ребёнка: (Коноводова) Анна Платонова
Рождение ребёнка
01.03.1896
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: (Коноводова) Анна Платонова
Рождение ребёнка
28.02.1898
Дочь: Екатерина Никифорова
Мать ребёнка: (Коноводова) Анна Платонова
Рождение ребёнка
22.10.1899
Сын: Яков Никифоров
Мать ребёнка: (Коноводова) Анна Платонова
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Федосий Никифоров
Мать ребёнка: (Коноводова) Анна Платонова
Смерть
31.10.1900
Причина смерти: от излишего употребления спиртных напитков