Белянинова Дария Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелянинова Дария Платонова

Белянинова Дария Платонова

avatar

Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Коноводов Платон Архипов

Мать: Коноводова Матрона Егорова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.01.1885

Муж: Белянинов Александр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1885

Сын: Белянинов Николай Александров

Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1887

Сын: Белянинов Александр Александров

Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1891

Сын: Белянинов Антоний Александрович

Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1893

Сын: Белянинов Афанасий Александров

Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1894

Дочь: Анастасия Александрова

Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Белянинов Фёдор ст

Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов

Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Белянинов Фёдор Александров

Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1897

Сын: Белянинов Устин Александров

Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1899

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Белянинов Иоанн Александров

Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов

Рождение ребёнка
07.07.1902

Дочь: Ефимия Александрова

Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close