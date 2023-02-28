Белянинова Дария Платонова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Белянинов Николай Александров
Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов
Сын: Белянинов Александр Александров
Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов
Сын: Белянинов Антоний Александрович
Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов
Сын: Белянинов Афанасий Александров
Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов
Дочь: Анастасия Александрова
Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов
Сын: Белянинов Фёдор ст
Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов
Сын: Белянинов Фёдор Александров
Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов
Сын: Белянинов Устин Александров
Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов
Сын: Белянинов Иоанн Александров
Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов
Дочь: Ефимия Александрова
Отец ребёнка: Белянинов Александр Иванов