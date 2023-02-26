Марина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти06.01.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1875
Сын: Михаил Платонов
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Рождение ребёнка
07.03.1881
Сын: Леонтий Платонов
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Рождение ребёнка
26.11.1882
Сын: Стефан Платонов
Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1890