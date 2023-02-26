Марина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

06.01.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1875

Сын: Михаил Платонов

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1881

Сын: Леонтий Платонов

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1882

Сын: Стефан Платонов

Отец ребёнка: Коноводов Платон Архипов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноводов Платон Архипов

Смерть
06.01.1890
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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