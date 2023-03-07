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Коноводов Архип Сафронов

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Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

09.11.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Сафрон Исидоров

Мать: Домника (Анна) Иванова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.10.1834

Жена: Коноводова Харитина Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Коноводов Иван Архипов

Мать ребёнка: Коноводова Харитина Герасимова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1838

Дочь: Акилина Архипова

Мать ребёнка: Коноводова Харитина Герасимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1840

Сын: Коноводов Платон Архипов

Мать ребёнка: Коноводова Харитина Герасимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1842

Дочь: Мария Архипова

Мать ребёнка: Коноводова Харитина Герасимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1844

Сын: Авраамий Архипов

Мать ребёнка: Коноводова Харитина Герасимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1847

Дочь: Марфа Архипова

Мать ребёнка: Коноводова Харитина Герасимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1850

Сын: Стефан Архипов

Мать ребёнка: Коноводова Харитина Герасимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.11.1882
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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