Коноводов Архип Сафронов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти09.11.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Сафрон Исидоров
Мать: Домника (Анна) Иванова
Бракосочетание
07.10.1834
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Коноводова Харитина Герасимова
Рождение ребёнка
11.06.1838
Дочь: Акилина Архипова
Мать ребёнка: Коноводова Харитина Герасимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1840
Мать ребёнка: Коноводова Харитина Герасимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1842
Дочь: Мария Архипова
Мать ребёнка: Коноводова Харитина Герасимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1844
Сын: Авраамий Архипов
Мать ребёнка: Коноводова Харитина Герасимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1847
Дочь: Марфа Архипова
Мать ребёнка: Коноводова Харитина Герасимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1850
Сын: Стефан Архипов
Мать ребёнка: Коноводова Харитина Герасимова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.11.1882
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище