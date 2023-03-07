Кулевич Герасим Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулевич Герасим Тимофеев

Кулевич Герасим Тимофеев

avatar

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Кулевич Тимофей Савельев

Мать: Мария

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1808

Жена: Харитина Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Коноводова Харитина Герасимова

Мать ребёнка: Харитина Андреева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Параскева Герасимова

Мать ребёнка: Харитина Андреева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Харитина мл

Мать ребёнка: Харитина Андреева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кулевич Константин Герасимов

Мать ребёнка: Харитина Андреева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Герасимова

Мать ребёнка: Харитина Андреева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кулевич Гавриил Герасимов

Мать ребёнка: Харитина Андреева

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1846
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close