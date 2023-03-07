Кулевич Герасим Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Кулевич Тимофей Савельев
Мать: Мария
Бракосочетание
25.10.1808
Жена: Харитина Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Коноводова Харитина Герасимова
Мать ребёнка: Харитина Андреева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Параскева Герасимова
Мать ребёнка: Харитина Андреева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Харитина мл
Мать ребёнка: Харитина Андреева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кулевич Константин Герасимов
Мать ребёнка: Харитина Андреева
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Герасимова
Мать ребёнка: Харитина Андреева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кулевич Гавриил Герасимов
Мать ребёнка: Харитина Андреева
Смерть
1846