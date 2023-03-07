Харитина Андреева
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Белоусов Андрей Яковлев
Мать: Феврония Борисова
Бракосочетание
25.10.1808
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Коноводова Харитина Герасимова
Отец ребёнка: Кулевич Герасим Тимофеев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Параскева Герасимова
Отец ребёнка: Кулевич Герасим Тимофеев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Харитина мл
Отец ребёнка: Кулевич Герасим Тимофеев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кулевич Константин Герасимов
Отец ребёнка: Кулевич Герасим Тимофеев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Герасимова
Отец ребёнка: Кулевич Герасим Тимофеев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кулевич Гавриил Герасимов
Отец ребёнка: Кулевич Герасим Тимофеев
Смерть
Неизвестно