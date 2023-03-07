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Харитина Андреева

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Белоусов Андрей Яковлев

Мать: Феврония Борисова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1808

Муж: Кулевич Герасим Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Коноводова Харитина Герасимова

Отец ребёнка: Кулевич Герасим Тимофеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Параскева Герасимова

Отец ребёнка: Кулевич Герасим Тимофеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Харитина мл

Отец ребёнка: Кулевич Герасим Тимофеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кулевич Константин Герасимов

Отец ребёнка: Кулевич Герасим Тимофеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Герасимова

Отец ребёнка: Кулевич Герасим Тимофеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кулевич Гавриил Герасимов

Отец ребёнка: Кулевич Герасим Тимофеев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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