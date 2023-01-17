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Сергей Кодратов

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.09.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1823

Отец: Кодратий Романов

Мать: Евгения Романова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.05.1844

Жена: Анисия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1845

Сын: Макарий Сергеев

Мать ребёнка: Анисия Стефанова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1847

Сын: Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Анисия Стефанова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1849

Сын: Кондрашев Пётр Сергеев

Мать ребёнка: Анисия Стефанова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Параскева Сергеева

Мать ребёнка: Анисия Стефанова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Никита Сергеев

Мать ребёнка: Анисия Стефанова

Рождение ребёнка
14.08.1854

Дочь: Васса Сергеева

Мать ребёнка: Анисия Стефанова

д.Титы
Рождение ребёнка
14.11.1856

Сын: Михаил Сергеев

Мать ребёнка: Анисия Стефанова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина Сергеева

Мать ребёнка: Анисия Стефанова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1860

Сын: Трофим Сергеев

Мать ребёнка: Анисия Стефанова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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