Сергей Кодратов
Место рождения
Дата рождения20.09.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1823
Отец: Кодратий Романов
Мать: Евгения Романова
Бракосочетание
15.05.1844
Жена: Анисия Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1845
Сын: Макарий Сергеев
Мать ребёнка: Анисия Стефанова
Рождение ребёнка
14.03.1847
Сын: Алексей Сергеев
Мать ребёнка: Анисия Стефанова
Рождение ребёнка
11.06.1849
Мать ребёнка: Анисия Стефанова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Параскева Сергеева
Мать ребёнка: Анисия Стефанова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Никита Сергеев
Мать ребёнка: Анисия Стефанова
Рождение ребёнка
14.08.1854
Дочь: Васса Сергеева
Мать ребёнка: Анисия Стефанова
д.Титы
Рождение ребёнка
14.11.1856
Сын: Михаил Сергеев
Мать ребёнка: Анисия Стефанова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ирина Сергеева
Мать ребёнка: Анисия Стефанова
Рождение ребёнка
13.09.1860
Сын: Трофим Сергеев
Мать ребёнка: Анисия Стефанова
Смерть
Неизвестно