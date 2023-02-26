Евгения Романова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1778
Дата смерти17.01.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Роман Силуянов
Мать: Феодосия Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.05.1808
Муж: Кодратий Романов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1816
Сын: Семён Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Романов
Рождение ребёнка
24.07.1820
Сын: Глеб Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Романов
Рождение ребёнка
16.04.1822
Дочь: Александра Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Романов
Рождение ребёнка
20.09.1823
Сын: Сергей Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Романов
Смерть
17.01.1836
д.Титы
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище