Евгения Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Романова

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1778

Дата смерти

17.01.1836

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Роман Силуянов

Мать: Феодосия Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.05.1808

Муж: Кодратий Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1816

Сын: Семён Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Романов

Рождение ребёнка
24.07.1820

Сын: Глеб Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Романов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1822

Дочь: Александра Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Романов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1823

Сын: Сергей Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Романов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
17.01.1836
д.Титы
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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