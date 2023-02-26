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Феодосия Иванова

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Место рождения

д.Новая Слобода

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Иван

Мать: ?

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евгения Романова

Отец ребёнка: Роман Силуянов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Филипп Романов

Отец ребёнка: Роман Силуянов

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786

Сын: Семён Романов

Отец ребёнка: Роман Силуянов

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1794

Муж: Роман Силуянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1795

Сын: Автоном Романов

Отец ребёнка: Роман Силуянов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1797

Сын: Пётр Романов

Отец ребёнка: Роман Силуянов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1798

Дочь: Соломония Романова

Отец ребёнка: Роман Силуянов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Артамон

Отец ребёнка: Роман Силуянов

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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