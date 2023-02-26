Феодосия Иванова
Место рожденияд.Новая Слобода
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евгения Романова
Отец ребёнка: Роман Силуянов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785
Сын: Филипп Романов
Отец ребёнка: Роман Силуянов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786
Сын: Семён Романов
Отец ребёнка: Роман Силуянов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1794
Муж: Роман Силуянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1795
Сын: Автоном Романов
Отец ребёнка: Роман Силуянов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1797
Сын: Пётр Романов
Отец ребёнка: Роман Силуянов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1798
Дочь: Соломония Романова
Отец ребёнка: Роман Силуянов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Артамон
Отец ребёнка: Роман Силуянов
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно