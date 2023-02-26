Роман Силуянов
Место рожденияд.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1760
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Силуян Лукьянов
Мать: ?
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евгения Романова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785
Сын: Филипп Романов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786
Сын: Семён Романов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1794
Жена: Феодосия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1795
Сын: Автоном Романов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1797
Сын: Пётр Романов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1798
Дочь: Соломония Романова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Артамон
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Никитина
Смерть
1798
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.