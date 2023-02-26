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Роман Силуянов

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Место рождения

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1760

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Силуян Лукьянов

Мать: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евгения Романова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Филипп Романов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786

Сын: Семён Романов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1794

Жена: Феодосия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1795

Сын: Автоном Романов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1797

Сын: Пётр Романов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1798

Дочь: Соломония Романова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Артамон

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Никитина

Смерть
1798
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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