Силуян Лукьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силуян Лукьянов

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Место рождения

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1740

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1760

Сын: Роман Силуянов

Мать ребёнка: ?

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1785

Сын: Филипп Силуянов

Мать ребёнка: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1797
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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