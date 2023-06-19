Кодратий Романов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти23.03.1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1802
Жена: Ульяния Гаврилова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1807
Дочь: Анна Кодратова
Мать ребёнка: Ульяния Гаврилова
Бракосочетание
11.05.1808
Жена: Евгения Романова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1816
Сын: Семён Кодратов
Мать ребёнка: Евгения Романова
Рождение ребёнка
24.07.1820
Сын: Глеб Кодратов
Мать ребёнка: Евгения Романова
Рождение ребёнка
16.04.1822
Дочь: Александра Кодратова
Мать ребёнка: Евгения Романова
Рождение ребёнка
20.09.1823
Сын: Сергей Кодратов
Мать ребёнка: Евгения Романова
Бракосочетание
07.06.1837
Жена: Васса (Косьмина)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
23.03.1844