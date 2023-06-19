Кодратий Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодратий Романов

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1784

Дата смерти

23.03.1844

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1802

Жена: Ульяния Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1807

Дочь: Анна Кодратова

Мать ребёнка: Ульяния Гаврилова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.05.1808

Жена: Евгения Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1816

Сын: Семён Кодратов

Мать ребёнка: Евгения Романова

Рождение ребёнка
24.07.1820

Сын: Глеб Кодратов

Мать ребёнка: Евгения Романова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1822

Дочь: Александра Кодратова

Мать ребёнка: Евгения Романова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1823

Сын: Сергей Кодратов

Мать ребёнка: Евгения Романова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.06.1837

Жена: Васса (Косьмина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
23.03.1844
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд