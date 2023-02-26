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Ульяния Гаврилова

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1784

Дата смерти

06.03.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1802

Муж: Кодратий Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1807

Дочь: Анна Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Романов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
06.03.1808
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
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