Ульяния Гаврилова
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1784
Дата смерти06.03.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1802
Муж: Кодратий Романов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1807
Дочь: Анна Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Романов
Смерть
06.03.1808