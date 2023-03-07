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Ирина Сергеева

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Сергей Кодратов

Мать: Анисия Стефанова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.04.1874

Муж: Трофим Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1876

Дочь: Мавра Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: Домника Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ильин

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1880

Дочь: Татьяна Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1881

Дочь: Варвара Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1883

Сын: Михаил Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1885

Сын: Григорий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1887

Дочь: Дария Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1891

Сын: Тимофей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1893

Сын: Пахомий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1895

Дочь: Ирина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1896

Дочь: Марфа Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1899

Сын: Фёдор Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ильин

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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