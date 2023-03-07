Ирина Сергеева
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Сергей Кодратов
Мать: Анисия Стефанова
Бракосочетание
28.04.1874
Муж: Трофим Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1876
Дочь: Мавра Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ильин
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: Домника Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ильин
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1880
Дочь: Татьяна Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ильин
Рождение ребёнка
28.11.1881
Дочь: Варвара Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ильин
Рождение ребёнка
17.12.1883
Сын: Михаил Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ильин
Рождение ребёнка
21.11.1885
Сын: Григорий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ильин
Рождение ребёнка
16.03.1887
Дочь: Дария Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ильин
Рождение ребёнка
21.02.1891
Сын: Тимофей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ильин
Рождение ребёнка
12.03.1893
Сын: Пахомий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ильин
Рождение ребёнка
27.04.1895
Дочь: Ирина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ильин
Рождение ребёнка
05.06.1896
Дочь: Марфа Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Ильин
Рождение ребёнка
14.05.1899
Сын: Фёдор Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ильин
Смерть
Неизвестно