Варвара Трофимова
Место рождения
Дата рождения28.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1881
Отец: Трофим Ильин
Мать: Ирина Сергеева
Бракосочетание
23.01.1900
Муж: Матвей Прокопов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1900
Сын: Ефимий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Прокопов
Рождение ребёнка
20.06.1903
Дочь: Агрипина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Прокопов
Смерть
Неизвестно