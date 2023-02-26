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Варвара Трофимова

Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1881

Отец: Трофим Ильин

Мать: Ирина Сергеева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1900

Муж: Матвей Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1900

Сын: Ефимий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Прокопов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1903

Дочь: Агрипина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Прокопов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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