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Матвей Прокопов

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1874

Отец: Прокопий Акимов

Мать: Евдокия Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1900

Жена: Варвара Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1900

Сын: Ефимий Матвеев

Мать ребёнка: Варвара Трофимова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1903

Дочь: Агрипина Матвеева

Мать ребёнка: Варвара Трофимова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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