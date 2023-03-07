Матвей Прокопов
Место рождения
Дата рождения02.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1874
Отец: Прокопий Акимов
Мать: Евдокия Андреева
Бракосочетание
23.01.1900
Жена: Варвара Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1900
Сын: Ефимий Матвеев
Мать ребёнка: Варвара Трофимова
Рождение ребёнка
20.06.1903
Дочь: Агрипина Матвеева
Мать ребёнка: Варвара Трофимова
Смерть
Неизвестно