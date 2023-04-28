Евдокия Андреева
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1871
Муж: Прокопий Акимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.03.1872
Дочь: Дария Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Акимов
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1873
Сын: Алексей Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Акимов
Рождение ребёнка
02.08.1874
Сын: Матвей Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Акимов
Рождение ребёнка
03.01.1877
Дочь: Татьяна Прокопиева
Отец ребёнка: Прокопий Акимов
Рождение ребёнка
16.03.1878
Сын: Алексей мл.
Отец ребёнка: Прокопий Акимов
Рождение ребёнка
22.09.1879
Дочь: Фёкла Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Акимов
Рождение ребёнка
06.07.1882
Сын: Михаил Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Акимов
Рождение ребёнка
17.09.1883
Сын: Фёдор Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Акимов
Рождение ребёнка
24.08.1885
Дочь: Денисенкова Наталия Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Акимов
Рождение ребёнка
17.06.1888
Сын: Афанасий Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Акимов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анастасия Прокопиева
Отец ребёнка: Прокопий Акимов
Рождение ребёнка
27.11.1892
Дочь: Варвара Прокопиева
Отец ребёнка: Прокопий Акимов
Смерть
Неизвестно