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Евдокия Андреева

Место рождения

Малиновка, Лоинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: ?

Мать: ?

Малиновка, Лоинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1871

Муж: Прокопий Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.03.1872

Дочь: Дария Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Акимов

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1873

Сын: Алексей Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1874

Сын: Матвей Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1877

Дочь: Татьяна Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1878

Сын: Алексей мл.

Отец ребёнка: Прокопий Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1879

Дочь: Фёкла Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1882

Сын: Михаил Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.09.1883

Сын: Фёдор Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1885

Дочь: Денисенкова Наталия Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1888

Сын: Афанасий Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анастасия Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий Акимов

Рождение ребёнка
27.11.1892

Дочь: Варвара Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий Акимов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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