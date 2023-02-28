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Устиния (Карпова)

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

20.04.1896

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Карп (Поликарп) Васильев

Мать: Ефросиния Андреева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.09.1886

Муж: Семён Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1887

Сын: Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Семён Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1890

Сын: Фёдор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1892

Дочь: Параскева Семёнова

Отец ребёнка: Семён Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1893

Сын: Авраамий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1894

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Ефимов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.04.1896
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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