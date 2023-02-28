Устиния (Карпова)
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти20.04.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Карп (Поликарп) Васильев
Мать: Ефросиния Андреева
Бракосочетание
08.09.1886
Муж: Семён Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1887
Сын: Михаил Семёнов
Отец ребёнка: Семён Ефимов
Рождение ребёнка
06.07.1890
Сын: Фёдор Семёнов
Отец ребёнка: Семён Ефимов
Рождение ребёнка
24.07.1892
Дочь: Параскева Семёнова
Отец ребёнка: Семён Ефимов
Рождение ребёнка
20.08.1893
Сын: Авраамий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Ефимов
Рождение ребёнка
02.09.1894
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Ефимов
Смерть
20.04.1896
Причина смерти: от натуральной