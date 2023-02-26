Ульяния (Ольга) Васильева
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1841
Дата смерти17.12.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Василий Савелиев
Мать: Александра Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1860
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1860
Дочь: Анастасия Кодратова
Отец ребёнка: Белоусов Кодратий Павлов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865
Рождение ребёнка
27.06.1871
Сын: Прохор Кодратов
Отец ребёнка: Белоусов Кодратий Павлов
Рождение ребёнка
16.12.1873
Дочь: Евгения Кодратова
Отец ребёнка: Белоусов Кодратий Павлов
Рождение ребёнка
27.07.1877
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
21.03.1884
Сын: Яков Кодратов
Отец ребёнка: Белоусов Кодратий Павлов
Смерть
17.12.1898