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Ульяния (Ольга) Васильева

Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1841

Дата смерти

17.12.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Василий Савелиев

Мать: Александра Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1860

Муж: Белоусов Кодратий Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1860

Дочь: Анастасия Кодратова

Отец ребёнка: Белоусов Кодратий Павлов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Евдокия Кодратова

Отец ребёнка: Белоусов Кодратий Павлов

Рождение ребёнка
27.06.1871

Сын: Прохор Кодратов

Отец ребёнка: Белоусов Кодратий Павлов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1873

Дочь: Евгения Кодратова

Отец ребёнка: Белоусов Кодратий Павлов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1877

Дочь: Евдокия Кодратова

Отец ребёнка: Белоусов Кодратий Павлов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Евдокия Кодратова

Отец ребёнка: Белоусов Кодратий Павлов

Рождение ребёнка
21.03.1884

Сын: Яков Кодратов

Отец ребёнка: Белоусов Кодратий Павлов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
17.12.1898
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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