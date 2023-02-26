Василий Савелиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Савелиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Савелий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1817

Сын: Леон Васильев

Мать ребёнка: Александра Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Филютина Дария Васильева

Мать ребёнка: Александра Фёдорова

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Яков Васильев

Мать ребёнка: Александра Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Конон Васильев

Мать ребёнка: Александра Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Соломонида (Макрида) Васильева

Мать ребёнка: Александра Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Наталия Васильева

Мать ребёнка: Александра Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Корнилова Анна Васильева

Мать ребёнка: Александра Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ульяния (Ольга) Васильева

Мать ребёнка: Александра Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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