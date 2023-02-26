Василий Савелиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Леон Васильев
Мать ребёнка: Александра Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Филютина Дария Васильева
Мать ребёнка: Александра Фёдорова
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Яков Васильев
Мать ребёнка: Александра Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Конон Васильев
Мать ребёнка: Александра Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Соломонида (Макрида) Васильева
Мать ребёнка: Александра Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Наталия Васильева
Мать ребёнка: Александра Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Корнилова Анна Васильева
Мать ребёнка: Александра Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ульяния (Ольга) Васильева
Мать ребёнка: Александра Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно