Филютина Дария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилютина Дария Васильева

Филютина Дария Васильева

avatar

Место рождения

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1819

Дата смерти

30.01.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Василий Савелиев

Мать: Александра Фёдорова

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1840

Муж: Федосеенков Аким Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
23.05.1848

Муж: Филютин Николай Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
30.01.1882
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close