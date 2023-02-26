Филютина Дария Васильева
Место рожденияд.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1819
Дата смерти30.01.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Василий Савелиев
Мать: Александра Фёдорова
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1840
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
23.05.1848
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
30.01.1882
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище