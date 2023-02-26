Федосеенков Аким Федосов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеенков Аким Федосов

Федосеенков Аким Федосов

avatar

Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.09.1822

Дата смерти

22.01.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1822

Отец: Широкий - Федосеенков Федосий Михайлов

Мать: Федосеенкова Елена (Леонова)

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1840

Жена: Филютина Дария Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
22.01.1842
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close