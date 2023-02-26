Федосеенков Аким Федосов
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.09.1822
Дата смерти22.01.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1822
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1840
Жена: Филютина Дария Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
22.01.1842
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.