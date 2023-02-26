Корнилова Анна Васильева
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Василий Савелиев
Мать: Александра Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1856
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1857
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Корнилов Григорий Корнилов
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно