Корнилова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова Анна Васильева

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Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Василий Савелиев

Мать: Александра Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1856

Муж: Корнилов Григорий Корнилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1857

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Корнилов Григорий Корнилов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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