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Корнилов Григорий Корнилов

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.04.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1833

Отец: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов

Мать: Корнилова Вера Яковлева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1856

Жена: Корнилова Анна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1857

Дочь: Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Корнилова Анна Васильева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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