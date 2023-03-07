Корнилов Григорий Корнилов
Место рождения
Дата рождения19.04.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1833
Бракосочетание
04.11.1856
Жена: Корнилова Анна Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1857
Дочь: Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Корнилова Анна Васильева
Смерть
Неизвестно