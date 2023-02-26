Корнилова Вера Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Клипиков - Корнилов Дмитрий Корнилов
Отец ребёнка: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов
Рождение ребёнка
24.07.1821
Дочь: Мария Корнилиева
Отец ребёнка: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов
Рождение ребёнка
08.09.1823
Дочь: Анна Корнилова
Отец ребёнка: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов
Рождение ребёнка
16.07.1825
Отец ребёнка: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Фёдор Корнилов
Отец ребёнка: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов
Рождение ребёнка
11.06.1831
Сын: Клипикова - Корнилова Елисей Корнилов
Отец ребёнка: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов
Рождение ребёнка
19.04.1833
Сын: Корнилов Григорий Корнилов
Отец ребёнка: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов
Смерть
Неизвестно