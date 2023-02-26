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Корнилова Вера Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Клипиков - Корнилов Дмитрий Корнилов

Отец ребёнка: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов

Рождение ребёнка
24.07.1821

Дочь: Мария Корнилиева

Отец ребёнка: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1823

Дочь: Анна Корнилова

Отец ребёнка: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1825

Сын: Корнилов Илья Корнилов

Отец ребёнка: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Фёдор Корнилов

Отец ребёнка: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1831

Сын: Клипикова - Корнилова Елисей Корнилов

Отец ребёнка: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1833

Сын: Корнилов Григорий Корнилов

Отец ребёнка: Клипиков - Корнилов Корнилий Прокопов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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