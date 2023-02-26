Конон Васильев
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Василий Савелиев
Мать: Александра Фёдорова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ульяна Кононова
Мать ребёнка: Ксения Лавринова
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрона Кононова
Мать ребёнка: Ксения Лавринова
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агафия Кононова
Мать ребёнка: Ксения Лавринова
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Лавринова
Смерть
Неизвестно