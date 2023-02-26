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Конон Васильев

Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Василий Савелиев

Мать: Александра Фёдорова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ульяна Кононова

Мать ребёнка: Ксения Лавринова

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрона Кононова

Мать ребёнка: Ксения Лавринова

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агафия Кононова

Мать ребёнка: Ксения Лавринова

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Лавринова

Смерть
Неизвестно
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