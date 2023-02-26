Параскева Иванова
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1807
Дата смерти26.10.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.10.1825
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.07.1832
Дочь: Марина Павлова
Отец ребёнка: Белоусов Павел Иванов
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
24.02.1836
Отец ребёнка: Белоусов Павел Иванов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1839
Отец ребёнка: Белоусов Павел Иванов
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1842
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Белоусов Павел Иванов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1844
Отец ребёнка: Белоусов Павел Иванов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.10.1858
д.Тимошаты