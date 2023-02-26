Белоусов Владимир Павлов
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.07.1844
Дата смерти01.07.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.07.1844
Отец: Белоусов Павел Иванов
Мать: Параскева Иванова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1872
Жена: Евдокия Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1873
Дочь: Дария Владимирова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Военная служба
До ?.02.1873
отдан в службу
Рождение ребёнка
22.09.1879
Дочь: Фёкла Владимирова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Авраам Владимиров
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
23.07.1882
Дочь: Параскева Владимирова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Военная служба
1882
временно-отпускной рядовой канонир
Рождение ребёнка
29.10.1883
Дочь: Матрона Владимирова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
19.09.1885
Сын: Фока Владимиров
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Смерть
01.07.1886