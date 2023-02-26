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Белоусов Владимир Павлов

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.07.1844

Дата смерти

01.07.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1844

Отец: Белоусов Павел Иванов

Мать: Параскева Иванова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1872

Жена: Евдокия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1873

Дочь: Дария Владимирова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
До ?.02.1873
отдан в службу
Рождение ребёнка
22.09.1879

Дочь: Фёкла Владимирова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Авраам Владимиров

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1882

Дочь: Параскева Владимирова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1882
временно-отпускной рядовой канонир
Рождение ребёнка
29.10.1883

Дочь: Матрона Владимирова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1885

Сын: Фока Владимиров

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
01.07.1886
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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