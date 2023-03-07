Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения14.02.1850
Дата смерти28.03.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1850
Отец: Василий Кононов
Мать: Варвара Акимова
Бракосочетание
16.02.1872
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1873
Дочь: Дария Владимирова
Отец ребёнка: Белоусов Владимир Павлов
Рождение ребёнка
22.09.1879
Дочь: Фёкла Владимирова
Отец ребёнка: Белоусов Владимир Павлов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1879
Сын: Авраам Владимиров
Отец ребёнка: Белоусов Владимир Павлов
Рождение ребёнка
23.07.1882
Дочь: Параскева Владимирова
Отец ребёнка: Белоусов Владимир Павлов
Рождение ребёнка
29.10.1883
Дочь: Матрона Владимирова
Отец ребёнка: Белоусов Владимир Павлов
Рождение ребёнка
19.09.1885
Сын: Фока Владимиров
Отец ребёнка: Белоусов Владимир Павлов
Смерть
28.03.1903