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Евдокия Васильева

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.02.1850

Дата смерти

28.03.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1850

Отец: Василий Кононов

Мать: Варвара Акимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1872

Муж: Белоусов Владимир Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1873

Дочь: Дария Владимирова

Отец ребёнка: Белоусов Владимир Павлов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1879

Дочь: Фёкла Владимирова

Отец ребёнка: Белоусов Владимир Павлов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Авраам Владимиров

Отец ребёнка: Белоусов Владимир Павлов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1882

Дочь: Параскева Владимирова

Отец ребёнка: Белоусов Владимир Павлов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1883

Дочь: Матрона Владимирова

Отец ребёнка: Белоусов Владимир Павлов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1885

Сын: Фока Владимиров

Отец ребёнка: Белоусов Владимир Павлов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
28.03.1903
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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