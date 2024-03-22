Варвара Акимова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти06.12.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Аким Спиридонов
Мать: Агафия Моисеева
Бракосочетание
02.02.1842
Муж: Василий Кононов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1844
Отец ребёнка: Василий Кононов
Рождение ребёнка
28.05.1848
Дочь: Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Василий Кононов
Рождение ребёнка
14.02.1850
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Кононов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Кононов
Рождение ребёнка
19.11.1856
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий Кононов
Рождение ребёнка
24.06.1859
Дочь: Феврония Васильева
Отец ребёнка: Василий Кононов
Рождение ребёнка
10.06.1861
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Кононов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мелания Васильева
Отец ребёнка: Василий Кононов
Смерть
06.12.1876