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Варвара Акимова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

06.12.1876

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Аким Спиридонов

Мать: Агафия Моисеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.02.1842

Муж: Василий Кононов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1844

Сын: Силуан (Спирид) Васильев

Отец ребёнка: Василий Кононов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1848

Дочь: Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Василий Кононов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1850

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Кононов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Кононов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1856

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий Кононов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1859

Дочь: Феврония Васильева

Отец ребёнка: Василий Кононов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1861

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Кононов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мелания Васильева

Отец ребёнка: Василий Кононов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.12.1876
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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