Аким Спиридонов
Место рождения
Дата рожденияДо 1792
Дата смерти18.08.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792
Отец: Спиридон Марков
Мать: Анастасия Лавринова
Бракосочетание
22.07.1808
Жена: Агафия Моисеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Варвара Акимова
Мать ребёнка: Агафия Моисеева
Рождение ребёнка
18.12.1832
Сын: Даниил Акимов
Мать ребёнка: Агафия Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Лукьянова
Смерть
18.08.1859