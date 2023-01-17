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Аким Спиридонов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1792

Дата смерти

18.08.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1792

Отец: Спиридон Марков

Мать: Анастасия Лавринова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.07.1808

Жена: Агафия Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Варвара Акимова

Мать ребёнка: Агафия Моисеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1832

Сын: Даниил Акимов

Мать ребёнка: Агафия Моисеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Лукьянова

Смерть
18.08.1859
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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